«Лейпциг», «Порту», «Боруссия» и «Шериф» сыграют в Лиге Европы

Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. Стали известны все команды, которые стали третьими в группах и выступят в плей-офф Лиги Европы.

В группе А третье место с семью очками занял «Лейпциг». На третьей позиции в группе В расположился «Порту» (пять очков).

В группе С дортмундской «Боруссии» не хватило девяти очков, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет во втором по рангу еврокубке.

В квартете D третьим дебютант Лиги чемпионов «Шериф». Молдавский клуб набрал семь очков и впервые пробился в плей-офф Лиги Европы.