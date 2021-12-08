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«Лейпциг», «Порту», «Боруссия» и «Шериф» сыграют в Лиге Европы

01:23
«Шахтер» - «Шериф» - 1:1. Фото Twitter
«Шахтер» - «Шериф» - 1:1. Фото Twitter
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Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. Стали известны все команды, которые стали третьими в группах и выступят в плей-офф Лиги Европы.

В группе А третье место с семью очками занял «Лейпциг». На третьей позиции в группе В расположился «Порту» (пять очков).

В группе С дортмундской «Боруссии» не хватило девяти очков, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет во втором по рангу еврокубке.

В квартете D третьим дебютант Лиги чемпионов «Шериф». Молдавский клуб набрал семь очков и впервые пробился в плей-офф Лиги Европы.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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