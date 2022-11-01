«Ливерпуль» — «Наполи»: Кварацхелия попал в стартовый состав

«Ливерпуль» и «Наполи» сыграют в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды объявили стартовые составы на эту встречу.

В составе неаполитанцев с первых минут на поле появится вингер Хвича Кварацхелия.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Т.Алькантара, Фабиньо, Милнер, Джонс, Салах, Фирмино.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Ким Мин Джэ, Эстигор, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Ндомбеле, Кварацхелия, Политано, Осимхен.