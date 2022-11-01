«Бавария» — «Интер»: стартовые составы команд

«Бавария» на своем поле примет «Интер» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Павар, Упамекано, Станишич, Киммих, Забитцер, Коман, Гравенберх, Мане, Шупо-Мотинг.

«Интер»: Онана, Ачерби, Де Фрей, Дармиан, Гозенс, Белланова, Гальярдини, Асллани, Барелла, Корреа, Л.Мартинес.

Отметим, что обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.