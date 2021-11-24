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«Челси» разгромил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

00:54
23 ноября. «Челси» — «Ювентус» — 4:0. Рис Джеймс. Фото Twitter
23 ноября. «Челси» — «Ювентус» — 4:0. Рис Джеймс. Фото Twitter
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«Челси» выиграл у «Ювентуса» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Голами отметились Трево Чалоба, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.

«Синие» набрали 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Туринская команда сделала это еще в прошлом туре.

В заключительном туре «Челси» встретится на выезде с «Зенитом», а «Ювентус» примет «Мальме».

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:0
Ювентус
Голы
Чалоба, 25 (1:0), Джеймс, 55 (2:0), Хадсон-Одои, 58 (3:0), Вернер, 90+5 (4:0)
Челси
Менди Рюдигер Тиагу Силва Чилуэлл (Аспиликуэта, 71 ) Джеймс Жоржиньо (Сауль, 76 ) Канте (Лофтус-Чик, 37 ) Чалоба Зиеш Пулишич (Вернер, 71 ) Хадсон-Одои (Маунт, 76 )
Ювентус
Щенсны де Лигт Алекс Сандру Бонуччи Маккенни Рабьо Локателли (Артур, 67) Бентанкур (Дибала, 59) Мората (Кин, 67) Куадрадо (де Винтер, 80) Кьеза (Кулушевски, 80)
Предупреждения
Куадрадо 23
Судьи
Срджан Йованович

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры