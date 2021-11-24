«Челси» разгромил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» выиграл у «Ювентуса» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Голами отметились Трево Чалоба, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.

«Синие» набрали 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Туринская команда сделала это еще в прошлом туре.

В заключительном туре «Челси» встретится на выезде с «Зенитом», а «Ювентус» примет «Мальме».