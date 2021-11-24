«Челси» разгромил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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«Челси» выиграл у «Ювентуса» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Голами отметились Трево Чалоба, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.
«Синие» набрали 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Туринская команда сделала это еще в прошлом туре.
В заключительном туре «Челси» встретится на выезде с «Зенитом», а «Ювентус» примет «Мальме».
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