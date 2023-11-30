Лига чемпионов, расклады перед последним туром: что ждет «Манчестер Юнайтед» и кто выйдет вместе с «Реалом»
В группах Лиги чемпионов осталось провести заключительную игровую неделю.
В среду, 29 ноября, определились еще два участника плей-офф (теперь известны 12 из 16 команд): «Арсенал» и ПСВ составили компанию «Баварии», «Реалу», «Реал Сосьедад», «Интеру», «Атлетико», «Лацио», «Боруссии», «Манчестер Сити», «Лейпцигу» и «Барселоне».
Группа А
«Бавария» досрочно вышла в плей-офф и гарантировала победу в группе.
Победитель матча «Копенгаген» — «Галатасарай» станет вторым в группе, а ничья устроит ту из команд, которая будет иметь перевес по личным играм и дополнительным показателям (сейчас это датчане, первый матч в Стамбуле — 2:2), при условии, что «Манчестер Юнайтед» не обыграет «Баварию».
«Манчестер Юнайтед» попадет в плей-офф Лиги чемпионов только в случае победы над «Баварией» на своем поле и ничьей в матче «Копенгаген» — «Галатасарай».
Если «МЮ» сыграет вничью с «Баварией» и в параллельном матче будет выявлен победитель, то судьба третьего места в группе решится с учетом личных игр: манчестерцы уступят «Галатасараю» (2:3 на своем поле, 3:3 в гостях) и превзойдут «Копенгаген» (1:0 на своем поле, 3:4 в гостях).
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бавария
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11-6
|
13
|
2. Копенгаген
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7-8
|
5
|
3. Галатасарай
|
5
|
1
|
2
|
2
|
10-12
|
5
|
4. Манчестер Юнайтед
|
5
|
1
|
1
|
3
|
12-14
|
4
12 декабря. Манчестер Юнайтед — Бавария, Копенгаген — Галатасарай.
Группа В
«Арсенал» вышел в плей-офф и гарантировал победу в группе после разгрома «Ланса» в Лондоне (6:0).
ПСВ гарантировал второе место в группе с учетом преимущества над «Лансом» по личным матчам (1:0, 1:1).
«Ланс» попадет в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет «Севилье», а «Севилья» станет третьей в группе в случае победы во Франции (первая игра — 1:1).
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Арсенал
|
5
|
4
|
0
|
1
|
15-3
|
12
|
2. ПСВ
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-9
|
8
|
3. Ланс
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-10
|
5
|
4. Севилья
|
5
|
0
|
2
|
3
|
6-10
|
2
12 декабря. Ланс — Севилья, ПСВ — Арсенал.
Группа C
«Реал» досрочно вышел в плей-офф и после игры с «Наполи» в Мадриде (4:2) гарантировала победу в группе.
«Наполи» станет вторым в группе, если на своем поле не проиграет «Браге» так, что лишится преимущества по личным матчам и дополнительным показателям с учетом победы в Португалии (2:1).
«Брага» станет второй в группе, соответственно, если победит в Неаполе с нужным перевесом в два и более мяча. Португальский клуб останется третьим и попадет в плей-офф Лиги Европы, если «Унион» не победит в Мадриде, а если это случится — то «Брагу» устроит ничья с «Наполи» с учетом преимущества над берлинцами по личным играм (3:2 в гостях и 1:1 на своем поле).
«Унион» станет третьим в группе в случае победы над «Реалом» в Мадриде и поражения «Браги» от «Наполи» в Неаполе.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Реал
|
5
|
5
|
0
|
0
|
13-5
|
15
|
2. Наполи
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8-9
|
7
|
3. Брага
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-10
|
4
|
4. Унион
|
5
|
0
|
2
|
3
|
4-7
|
2
12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.
Группа D
«Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф еще в 4-м туре и разыграют первое место в группе. На старте основного турнира ЛЧ команды сыграли вничью в Сан-Себастьяне — 1:1, при этом у испанского клуба лучше дополнительные показатели в виде разности всех забитых и пропущенных мячей.
«Зальцбург» станет третьим в группе, если на своем поле не проиграет «Бенфике» в два и более мяча так, что лишится преимущества по личным матчам и дополнительным показателям с учетом победы в Португалии (2:0).
«Бенфика» станет третьей в группе, соответственно, если победит в Австрии в два и более мяча так, что получит перевес по личным матчам с дополнительными показателями.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Реал Сосьедад
|
5
|
3
|
2
|
0
|
7-2
|
11
|
2. Интер
|
5
|
3
|
2
|
0
|
8-5
|
11
|
3. Зальцбург
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3-5
|
4
|
4. Бенфика
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4-10
|
1
12 декабря. Зальцбург — Бенфика, Интер — Реал Сосьедад.