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Лига чемпионов, расклады перед последним туром: что ждет «Манчестер Юнайтед» и кто выйдет вместе с «Реалом»

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«МЮ»: что его ждет?
Фото Global Look Press

В группах Лиги чемпионов осталось провести заключительную игровую неделю.

В среду, 29 ноября, определились еще два участника плей-офф (теперь известны 12 из 16 команд): «Арсенал» и ПСВ составили компанию «Баварии», «Реалу», «Реал Сосьедад», «Интеру», «Атлетико», «Лацио», «Боруссии», «Манчестер Сити», «Лейпцигу» и «Барселоне».

Группа А

«Бавария» досрочно вышла в плей-офф и гарантировала победу в группе.

Победитель матча «Копенгаген» — «Галатасарай» станет вторым в группе, а ничья устроит ту из команд, которая будет иметь перевес по личным играм и дополнительным показателям (сейчас это датчане, первый матч в Стамбуле — 2:2), при условии, что «Манчестер Юнайтед» не обыграет «Баварию».

«Манчестер Юнайтед» попадет в плей-офф Лиги чемпионов только в случае победы над «Баварией» на своем поле и ничьей в матче «Копенгаген» — «Галатасарай».

Если «МЮ» сыграет вничью с «Баварией» и в параллельном матче будет выявлен победитель, то судьба третьего места в группе решится с учетом личных игр: манчестерцы уступят «Галатасараю» (2:3 на своем поле, 3:3 в гостях) и превзойдут «Копенгаген» (1:0 на своем поле, 3:4 в гостях).

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

5

4

1

0

11-6

13

2. Копенгаген

5

1

2

2

7-8

5

3. Галатасарай

5

1

2

2

10-12

5

4. Манчестер Юнайтед

5

1

1

3

12-14

4

12 декабря. Манчестер Юнайтед — Бавария, Копенгаген — Галатасарай.

Группа В

«Арсенал» вышел в плей-офф и гарантировал победу в группе после разгрома «Ланса» в Лондоне (6:0).

ПСВ гарантировал второе место в группе с учетом преимущества над «Лансом» по личным матчам (1:0, 1:1).

«Ланс» попадет в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет «Севилье», а «Севилья» станет третьей в группе в случае победы во Франции (первая игра — 1:1).

И

В

Н

П

М

О

1. Арсенал

5

4

0

1

15-3

12

2. ПСВ

5

2

2

1

7-9

8

3. Ланс

5

1

2

2

4-10

5

4. Севилья

5

0

2

3

6-10

2

12 декабря. Ланс — Севилья, ПСВ — Арсенал.

Группа C

«Реал» досрочно вышел в плей-офф и после игры с «Наполи» в Мадриде (4:2) гарантировала победу в группе.

«Наполи» станет вторым в группе, если на своем поле не проиграет «Браге» так, что лишится преимущества по личным матчам и дополнительным показателям с учетом победы в Португалии (2:1).

«Брага» станет второй в группе, соответственно, если победит в Неаполе с нужным перевесом в два и более мяча. Португальский клуб останется третьим и попадет в плей-офф Лиги Европы, если «Унион» не победит в Мадриде, а если это случится — то «Брагу» устроит ничья с «Наполи» с учетом преимущества над берлинцами по личным играм (3:2 в гостях и 1:1 на своем поле).

«Унион» станет третьим в группе в случае победы над «Реалом» в Мадриде и поражения «Браги» от «Наполи» в Неаполе.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

5

5

0

0

13-5

15

2. Наполи

5

2

1

2

8-9

7

3. Брага

5

1

1

3

6-10

4

4. Унион

5

0

2

3

4-7

2

12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.

Группа D

«Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф еще в 4-м туре и разыграют первое место в группе. На старте основного турнира ЛЧ команды сыграли вничью в Сан-Себастьяне — 1:1, при этом у испанского клуба лучше дополнительные показатели в виде разности всех забитых и пропущенных мячей.

«Зальцбург» станет третьим в группе, если на своем поле не проиграет «Бенфике» в два и более мяча так, что лишится преимущества по личным матчам и дополнительным показателям с учетом победы в Португалии (2:0).

«Бенфика» станет третьей в группе, соответственно, если победит в Австрии в два и более мяча так, что получит перевес по личным матчам с дополнительными показателями.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал Сосьедад

5

3

2

0

7-2

11

2. Интер

5

3

2

0

8-5

11

3. Зальцбург

5

1

1

3

3-5

4

4. Бенфика

5

0

1

4

4-10

1

12 декабря. Зальцбург — Бенфика, Интер — Реал Сосьедад.

Расклады групп E, F, G, H — в материале ранее.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал
0
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