Лига чемпионов, расклады перед последним туром: кто выйдет вместе с «Боруссией» и «Барселоной»

В группах Лиги чемпионов осталось провести три игровых дня.

Во вторник, 28 ноября, определились еще четыре участника плей-офф: «Атлетико», «Лацио» «Барселона» и «Боруссия» составили компанию «Манчестер Сити», «Лейпцигу», «Баварии», «Интеру», «Реал Сосьедад» и «Реалу».

Группа Е

«Атлетико» и «Лацио» вышли в плей-офф после побед на «Фейеноордом» в Роттердаме (3:1) и «Селтиком» в Риме (2:0) соответственно. Мадридский и римский клуб в последнем туре разыграют первое место в группе, испанцев устроит ничья.

"Фейеноорд" отправится в плей-офф Лиги Европы, «Селтик» финиширует четвертым.

И В Н П М О 1. Атлетико 5 3 2 0 15-6 11 2. Лацио 5 3 1 1 7-5 10 3. Фейеноорд 5 2 0 3 8-8 6 4. Селтик 5 0 1 4 3-14 1

13 декабря. Селтик — Фейеноорд, Атлетико — Лацио.

Группа F

«Боруссия» вышла в плей-офф после победы над «Миланом» в гостях (3:1) и станет первой в случае как минимум ничьей с «ПСЖ» (первая игра — 0:2). Парижане остались на втором месте после спасения в игре с «Ньюкаслом» на своем поле (1:1). Французский клуб при равенстве очков уступит по личным играм «сорокам» (в гостях — 1:4), но имеет перевес над миланцами (3:0, 1:2). «Ньюкасл» опережает «Милан» по дополнительным показателям (игра в Италии — 0:0).

Соответственно:

— «ПСЖ» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит в Дортмунде, а также проиграет или сыграет вничью и по набранным очкам будет опережать «Ньюкасл» или не уступать «Милану»;

— «Ньюкасл» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит «Милан», а «ПСЖ» не победит «Боруссию»;

— «Милан» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Боруссии».

И В Н П М О 1. Боруссия Д 5 3 1 1 6-3 10 2. ПСЖ 5 2 1 2 8-7 7 3. Ньюкасл 5 1 2 2 5-5 5 4. Милан 5 1 2 2 3-7 5

13 декабря. Боруссия Д — ПСЖ, Ньюкасл — Милан.

Группа G

«Манчестер Сити» после волевой победы над «Лейпцигом» (3:2) гарантировал первое место и оставил соперника на втором.

«Янг Бойз» после победы над «Црвеной Звездой» (2:0, в гостях — 2:2) гарантировали себе третье место и плей-офф Лиги Европы.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 5 5 0 0 15-5 15 2. Лейпциг 5 3 0 2 11-9 9 3. Янг Бойз 5 1 1 3 6-11 4 4. Црвена Звезда 5 0 1 4 5-12 1

13 декабря. Лейпциг — Янг Бойз, Црвена Звезда — Манчестер Сити.

Группа H

«Барселона» после волевой победы над «Порту» (2:1, в гостях — 1:0) вышла в плей-офф и гарантированно станет первой в случае как минимум ничьей в Бельгии (или если португальцы не проиграют «Шахтеру»).

Клуб из Порту при равенстве очков опережает «Шахтер» с учетом гостевой игры (3:1). При этом донецкая команда в сравнении с «драконами» имеет лучший баланс личных встреч с «Барсой» (1:2 в гостях и 1:0).

И В Н П М О 1. Барселона 5 4 0 1 10-3 12 2. Порту 5 3 0 2 10-5 9 3. Шахтер 5 3 0 2 7-7 9 4. Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

13 декабря. Порту — Шахтер, Антверпен — Барселона.