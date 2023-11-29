Лига чемпионов, расклады перед последним туром: кто выйдет вместе с «Боруссией» и «Барселоной»
В группах Лиги чемпионов осталось провести три игровых дня.
Во вторник, 28 ноября, определились еще четыре участника плей-офф: «Атлетико», «Лацио» «Барселона» и «Боруссия» составили компанию «Манчестер Сити», «Лейпцигу», «Баварии», «Интеру», «Реал Сосьедад» и «Реалу».
Группа Е
«Атлетико» и «Лацио» вышли в плей-офф после побед на «Фейеноордом» в Роттердаме (3:1) и «Селтиком» в Риме (2:0) соответственно. Мадридский и римский клуб в последнем туре разыграют первое место в группе, испанцев устроит ничья.
"Фейеноорд" отправится в плей-офф Лиги Европы, «Селтик» финиширует четвертым.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Атлетико
|
5
|
3
|
2
|
0
|
15-6
|
11
|
2. Лацио
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7-5
|
10
|
3. Фейеноорд
|
5
|
2
|
0
|
3
|
8-8
|
6
|
4. Селтик
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3-14
|
1
13 декабря. Селтик — Фейеноорд, Атлетико — Лацио.
Группа F
«Боруссия» вышла в плей-офф после победы над «Миланом» в гостях (3:1) и станет первой в случае как минимум ничьей с «ПСЖ» (первая игра — 0:2). Парижане остались на втором месте после спасения в игре с «Ньюкаслом» на своем поле (1:1). Французский клуб при равенстве очков уступит по личным играм «сорокам» (в гостях — 1:4), но имеет перевес над миланцами (3:0, 1:2). «Ньюкасл» опережает «Милан» по дополнительным показателям (игра в Италии — 0:0).
Соответственно:
— «ПСЖ» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит в Дортмунде, а также проиграет или сыграет вничью и по набранным очкам будет опережать «Ньюкасл» или не уступать «Милану»;
— «Ньюкасл» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит «Милан», а «ПСЖ» не победит «Боруссию»;
— «Милан» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Боруссии».
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Боруссия Д
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6-3
|
10
|
2. ПСЖ
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8-7
|
7
|
3. Ньюкасл
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5-5
|
5
|
4. Милан
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-7
|
5
13 декабря. Боруссия Д — ПСЖ, Ньюкасл — Милан.
Группа G
«Манчестер Сити» после волевой победы над «Лейпцигом» (3:2) гарантировал первое место и оставил соперника на втором.
«Янг Бойз» после победы над «Црвеной Звездой» (2:0, в гостях — 2:2) гарантировали себе третье место и плей-офф Лиги Европы.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Манчестер Сити
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15-5
|
15
|
2. Лейпциг
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11-9
|
9
|
3. Янг Бойз
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-11
|
4
|
4. Црвена Звезда
|
5
|
0
|
1
|
4
|
5-12
|
1
13 декабря. Лейпциг — Янг Бойз, Црвена Звезда — Манчестер Сити.
Группа H
«Барселона» после волевой победы над «Порту» (2:1, в гостях — 1:0) вышла в плей-офф и гарантированно станет первой в случае как минимум ничьей в Бельгии (или если португальцы не проиграют «Шахтеру»).
Клуб из Порту при равенстве очков опережает «Шахтер» с учетом гостевой игры (3:1). При этом донецкая команда в сравнении с «драконами» имеет лучший баланс личных встреч с «Барсой» (1:2 в гостях и 1:0).
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Барселона
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10-3
|
12
|
2. Порту
|
5
|
3
|
0
|
2
|
10-5
|
9
|
3. Шахтер
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-7
|
9
|
4. Антверпен
|
5
|
0
|
0
|
5
|
3-15
|
0
13 декабря. Порту — Шахтер, Антверпен — Барселона.