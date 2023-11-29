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Сегодня, 02:10

Лига чемпионов, расклады перед последним туром: кто выйдет вместе с «Боруссией» и «Барселоной»

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«Ньюкасл» остался без победы в Париже.
Фото Global Look Press

В группах Лиги чемпионов осталось провести три игровых дня.

Во вторник, 28 ноября, определились еще четыре участника плей-офф: «Атлетико», «Лацио» «Барселона» и «Боруссия» составили компанию «Манчестер Сити», «Лейпцигу», «Баварии», «Интеру», «Реал Сосьедад» и «Реалу».

Группа Е

«Атлетико» и «Лацио» вышли в плей-офф после побед на «Фейеноордом» в Роттердаме (3:1) и «Селтиком» в Риме (2:0) соответственно. Мадридский и римский клуб в последнем туре разыграют первое место в группе, испанцев устроит ничья.

"Фейеноорд" отправится в плей-офф Лиги Европы, «Селтик» финиширует четвертым.

И

В

Н

П

М

О

1. Атлетико

5

3

2

0

15-6

11

2. Лацио

5

3

1

1

7-5

10

3. Фейеноорд

5

2

0

3

8-8

6

4. Селтик

5

0

1

4

3-14

1

13 декабря. Селтик — Фейеноорд, Атлетико — Лацио.

Группа F

«Боруссия» вышла в плей-офф после победы над «Миланом» в гостях (3:1) и станет первой в случае как минимум ничьей с «ПСЖ» (первая игра — 0:2). Парижане остались на втором месте после спасения в игре с «Ньюкаслом» на своем поле (1:1). Французский клуб при равенстве очков уступит по личным играм «сорокам» (в гостях — 1:4), но имеет перевес над миланцами (3:0, 1:2). «Ньюкасл» опережает «Милан» по дополнительным показателям (игра в Италии — 0:0).

Соответственно:

— «ПСЖ» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит в Дортмунде, а также проиграет или сыграет вничью и по набранным очкам будет опережать «Ньюкасл» или не уступать «Милану»;

— «Ньюкасл» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит «Милан», а «ПСЖ» не победит «Боруссию»;

— «Милан» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Боруссии».

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

5

3

1

1

6-3

10

2. ПСЖ

5

2

1

2

8-7

7

3. Ньюкасл

5

1

2

2

5-5

5

4. Милан

5

1

2

2

3-7

5

13 декабря. Боруссия Д — ПСЖ, Ньюкасл — Милан.

Группа G

«Манчестер Сити» после волевой победы над «Лейпцигом» (3:2) гарантировал первое место и оставил соперника на втором.

«Янг Бойз» после победы над «Црвеной Звездой» (2:0, в гостях — 2:2) гарантировали себе третье место и плей-офф Лиги Европы.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

5

5

0

0

15-5

15

2. Лейпциг

5

3

0

2

11-9

9

3. Янг Бойз

5

1

1

3

6-11

4

4. Црвена Звезда

5

0

1

4

5-12

1

13 декабря. Лейпциг — Янг Бойз, Црвена Звезда — Манчестер Сити.

Группа H

«Барселона» после волевой победы над «Порту» (2:1, в гостях — 1:0) вышла в плей-офф и гарантированно станет первой в случае как минимум ничьей в Бельгии (или если португальцы не проиграют «Шахтеру»).

Клуб из Порту при равенстве очков опережает «Шахтер» с учетом гостевой игры (3:1). При этом донецкая команда в сравнении с «драконами» имеет лучший баланс личных встреч с «Барсой» (1:2 в гостях и 1:0).

И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

5

4

0

1

10-3

12

2. Порту

5

3

0

2

10-5

9

3. Шахтер

5

3

0

2

7-7

9

4. Антверпен

5

0

0

5

3-15

0

13 декабря. Порту — Шахтер, Антверпен — Барселона.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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