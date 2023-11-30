Жоау Мариу: «Трудно подобрать слова и объяснить случившееся после первого тайма в матче с «Интером»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Трудно подобрать слова и объяснить случившееся после первого тайма. Надо признать, что мы допустили несколько ошибок, но некоторые мелочи складывались против нас. Трудно понять, почему после такого первого тайма случилось то, что случилось. Никто не мог предположить, что игра закончится таким образом», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

«Интер» досрочно вышел в плей-офф еще в 4-м туре. После этой игры у клуба из Милана 11 очков и второе место в группе D. «Бенфика» с 1 очком занимает последнюю позицию в турнирной таблице.