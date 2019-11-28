Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф
После 5-го тура участие в 1/8 финала Лиги чемпионов себе обеспечили 8 команд. В их число вошли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус» (гарантировали победу в своих группах), «Реал» и «Тоттенхэм» (станут вторыми), а также «Лейпциг» (с первого или второго места).
При этом «Локомотив» стал одной из команд, которая не сможет продолжить весной выступление в еврокубках и не попадет в плей-офф ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы.
Кто вышел
Ювентус (группа D, 1-е место)
Лейпциг (G, 1-е или 2-е место)
ПСЖ (A, 1-е место)
Реал (A, 2-е место)
Бавария (B, 1-е место)
Тоттенхэм (B, 2-е место)
Манчестер Сити (C, 1-е место)
Барселона (F, 1-е место)
Кто потерял шансы на евровесну
Локомотив (D)
Генк (E)
Славия Пр (F)
Лилль (H)
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