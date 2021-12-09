Лангле о том, что улыбался с Левандовски после матча: «Эта реакция не отражает моих ощущений от результата»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле обратился к болельщикам после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Я хочу обратиться к болельщикам «Барселоны» с объяснением фотографии, где улыбаюсь с Левандовским, — написал Лангле в Instagram. — Эта реакция не отражает моих ощущений от результата. Любой, кто меня знает, в курсе моей приверженности и любви к клубу. Я никогда не стал бы так реагировать на то, что причинило вам столько боли. Сейчас нам очень грустно, но теперь мы должны вернуть «Барселону» туда, где она должна быть».

По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков и с первого места в группе E вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.