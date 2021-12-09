Ван дер Варт о голе Вернера: «Если вы еще раз сравните его с ван Перси, я уйду»

Бывший футболист Рафаэль ван дер Варт высказался о втором голе нападающего «Челси» Тимо Вернера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (3:3).

Один из журналистов сравнил гол Вернера со стилем игры Робина ван Перси.

«Если вы еще раз сравните Вернера с ван Перси, то я уйду», — цитирует ван дер Варта The Sun.

Вернер оформил дубль и отдал результативную передачу в игре с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.