Ван дер Варт о голе Вернера: «Если вы еще раз сравните его с ван Перси, я уйду»
Ван дер Варт высказался о голе Вернера в матче «Челси» с «Зенитом»
19:37
Бывший футболист Рафаэль ван дер Варт высказался о втором голе нападающего «Челси» Тимо Вернера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (3:3).
Один из журналистов сравнил гол Вернера со стилем игры Робина ван Перси.
«Если вы еще раз сравните Вернера с ван Перси, то я уйду», — цитирует ван дер Варта The Sun.
Вернер оформил дубль и отдал результативную передачу в игре с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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