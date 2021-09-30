Куман может остаться главным тренером «Барселоны» как минимум до завершения матча с «Атлетико»

Руководство «Барселоны» пока не приняло решение об увольнении главного тренера команды Роналда Кумана, сообщает ряд источников в Испании.

По их данным, не стоит ждать немедленной отставки нидерландского специалиста сразу после матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. «Барса» уступила 0:3 после поражения с аналогичным счетом в игре с «Баварией».

По информации RAC1, не исключено, что Куман как минимум продолжит работу до конца недели. В субботу, 2 октября, «Барселоне» предстоит домашний матч с «Атлетико». Решение в таком случае будет принято уже во время перерыва на матчи сборных.

«Барселона» проиграла оба стартовых матча в ЛЧ и занимает последнее место в своей группе.