Нагельсманн после разгрома «Динамо» заявил, что «Бавария» способна на большее

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над киевским «Динамо» (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов признался, что доволен крупным счетом.

«Мы уверены — и это каждый без исключения игрок, — что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще.

Я доволен победой с крупным счетом — после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили", — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.