Лига чемпионов: турнирная таблица группы «Зенита» после 2-го тура
01:18
Завершился второй тур в группе Н Лиги чемпионов.
«Зенит» дома разгромил «Мальме» (4:0). «Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0).
Лидером группы на данный момент является «Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри набрала шесть очков. По три очка имеют «Челси» и «Зенит». Благодаря победе в личной встрече лондонский клуб идет вторым, а сине-бело-голубые на третьем месте. Последним идет «Мальме» — ноль очков.
В следующем туре «Зенит» примет «Ювентус», а «Челси» — «Мальме».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю