Лига чемпионов: турнирная таблица группы «Зенита» после 2-го тура

Завершился второй тур в группе Н Лиги чемпионов.

«Зенит» дома разгромил «Мальме» (4:0). «Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0).

Лидером группы на данный момент является «Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри набрала шесть очков. По три очка имеют «Челси» и «Зенит». Благодаря победе в личной встрече лондонский клуб идет вторым, а сине-бело-голубые на третьем месте. Последним идет «Мальме» — ноль очков.

В следующем туре «Зенит» примет «Ювентус», а «Челси» — «Мальме».