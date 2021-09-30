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Лига чемпионов: турнирная таблица группы «Зенита» после 2-го тура

01:18
«Зенит» разгромил «Мальме». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» разгромил «Мальме». Фото ФК «Зенит»
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Завершился второй тур в группе Н Лиги чемпионов.

«Зенит» дома разгромил «Мальме» (4:0). «Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0).

Лидером группы на данный момент является «Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри набрала шесть очков. По три очка имеют «Челси» и «Зенит». Благодаря победе в личной встрече лондонский клуб идет вторым, а сине-бело-голубые на третьем месте. Последним идет «Мальме» — ноль очков.

В следующем туре «Зенит» примет «Ювентус», а «Челси» — «Мальме».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры