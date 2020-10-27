Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы «Зенита» перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

— У нас 18 полевых игроков, которые прилетели сюда. Из них трое молодых, которые недавно играли за «Зенит-2». Кому-то покажется, что это длинная скамейка, кому-то нет.

Слабости у команд относительные. Вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. Но поле выходят 11 игроков. Кто сильнее и, может, удачливее, тот и победит.

Шансы переиграть «Брюгге» были, если говорить про статистику. Но нужно забивать. Могли выиграть, но нужно было забивать. (Наталья Юрина)