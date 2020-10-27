«Кто сильнее и удачливее, тот и победит». Семак — о шансах «Зенита» с «Боруссией»
20:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы «Зенита» перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
— У нас 18 полевых игроков, которые прилетели сюда. Из них трое молодых, которые недавно играли за «Зенит-2». Кому-то покажется, что это длинная скамейка, кому-то нет.
Слабости у команд относительные. Вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. Но поле выходят 11 игроков. Кто сильнее и, может, удачливее, тот и победит.
Шансы переиграть «Брюгге» были, если говорить про статистику. Но нужно забивать. Могли выиграть, но нужно было забивать. (Наталья Юрина)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур