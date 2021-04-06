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Ковачич заявил, что «Челси» готов к любому вызову в Лиге чемпионов

17:28
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Было бы здорово сыграть в финале в составе «Челси». Мы все более уверены в себе с каждой игрой. Готовы к любому противнику или вызову. Завтра - большая игра.

«Порту» - хорошая команда. Мы видели это в матче с «Ювентусом». Они выбили крупного соперника и показали свою сплоченность и дух. Это будет тяжелая игра, потому что они сражаются и держатся вместе. Это будет сложно, как и в любой другой игре в Лиге чемпионов, но вся команда полностью сосредоточена», - приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Порту - Челси

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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