Ковачич заявил, что «Челси» готов к любому вызову в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Было бы здорово сыграть в финале в составе «Челси». Мы все более уверены в себе с каждой игрой. Готовы к любому противнику или вызову. Завтра - большая игра.

«Порту» - хорошая команда. Мы видели это в матче с «Ювентусом». Они выбили крупного соперника и показали свою сплоченность и дух. Это будет тяжелая игра, потому что они сражаются и держатся вместе. Это будет сложно, как и в любой другой игре в Лиге чемпионов, но вся команда полностью сосредоточена», - приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.