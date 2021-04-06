Павар считает, что у «Баварии» есть игроки, способные заменить Левандовски

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что команда сможет найти замену травмированному Роберту Левандовски.

«Для «ПСЖ» это будет что-то вроде реванша, — цитирует Павара официальная группа «Баварии» Вконтакте 6 апреля. — Мы очень спокойны, впереди у нас два матча, в которых мы хотим одержать две победы.

Травма Левандовски? Это немногое меняет. Левандовски — лучший нападающий мира. Но у нас есть хорошие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Шупо-Мотинг хорошо играл против «Лейпцига». Нам не хватает Роберта, но мы подходим к матчу с тем же настроем, что и всегда».

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.