Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:30

Коштинья прокомментировал ничью «Спортинга» с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-полузащитник московского «Динамо», «Порту» и «Атлетико» Коштинья поделился мнением о ничьей «Спортинга» с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спортинг» показал хороший результат. Несмотря на то, что «Сити» не оказывал такого давления, как в первой игре, «Спортинг» выступил хорошо и даже имел хорошие моменты. Выход Эдвардса помог лиссабонцам и у них появилось больше шансов", — цитирует пресс-служба УЕФА Коштиньи.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Франсишку Жозе Родригиш да Кошта (Коштинья)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Чудо на «Сантьяго Бернабеу». Бензема забил три мяча «ПСЖ» и вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Куртуа считает Бензема лучшим нападающим
«По сумме двух матчей мы заслуживали большего». Маркиньюс — о вылете из Лиги чемпионов
Анчелотти назвал решающий момент ответного матча против «ПСЖ»
Президент «ПСЖ» хотел разобраться с судьями после поражения от «Реала»
«Бензема обокрал Мбаппе». Вальдано — о победе «Реала» над «ПСЖ»
«Надо признать свои ошибки». Леонардо — о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я чрезвычайно разочарован и расстроен, но такое случается». Почеттино — о поражении от «Реала»

«По сумме двух матчей мы заслуживали большего». Маркиньюс — о вылете из Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости