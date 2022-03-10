Коштинья прокомментировал ничью «Спортинга» с «Манчестер Сити»

Экс-полузащитник московского «Динамо», «Порту» и «Атлетико» Коштинья поделился мнением о ничьей «Спортинга» с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спортинг» показал хороший результат. Несмотря на то, что «Сити» не оказывал такого давления, как в первой игре, «Спортинг» выступил хорошо и даже имел хорошие моменты. Выход Эдвардса помог лиссабонцам и у них появилось больше шансов", — цитирует пресс-служба УЕФА Коштиньи.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.