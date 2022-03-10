Капитан «ПСЖ» Маркиньюс считает, что его команда должна была лучше справиться с первым голом Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Первый гол «Реала» стал важным моментом для соперника. Он сравнял, и болельщики добавили ему дополнительной энергии. Мы должны были лучше справиться с этой ситуацией. Мы же стали допускать мелкие ошибки. По сумме двух матчей мы заслуживали большего, но в итоге заплатили за ошибки высокую цену.

Подобное объяснить сложно. Мы выиграли первый матч, вели в этом... Теперь надо двигаться дальше. Мы еще можем добиться многого", — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.