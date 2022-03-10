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Сегодня, 04:39

«По сумме двух матчей мы заслуживали большего». Маркиньюс — о вылете из Лиги чемпионов

Маркиньюс прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Реала»
Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс считает, что его команда должна была лучше справиться с первым голом Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Первый гол «Реала» стал важным моментом для соперника. Он сравнял, и болельщики добавили ему дополнительной энергии. Мы должны были лучше справиться с этой ситуацией. Мы же стали допускать мелкие ошибки. По сумме двух матчей мы заслуживали большего, но в итоге заплатили за ошибки высокую цену.

Подобное объяснить сложно. Мы выиграли первый матч, вели в этом... Теперь надо двигаться дальше. Мы еще можем добиться многого", — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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