Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что первый гол Карима Бензема поменял ход игры.

«Первый гол полностью поменял ход игры. На протяжении часа мы были лучше «Реала», изменили атмосферу на трибунах. А после этого, нельзя не признать, мы стали допускать ошибки.

Ужаснее всего осознавать то, что мы были сильнее и за 10 минут все упустили. «Пари Сен-Жермен» вот уже несколько лет гонится за победой в Лиге чемпионов. Я чрезвычайно разочарован и расстроен, но такое случается. Ближайшие несколько недель станут непростыми", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.