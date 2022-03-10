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Сегодня, 04:17

«Я чрезвычайно разочарован и расстроен, но такое случается». Почеттино — о поражении от «Реала»

Почеттино прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Реала»
Евгений Козинов
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Twitter

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что первый гол Карима Бензема поменял ход игры.

«Первый гол полностью поменял ход игры. На протяжении часа мы были лучше «Реала», изменили атмосферу на трибунах. А после этого, нельзя не признать, мы стали допускать ошибки.

Ужаснее всего осознавать то, что мы были сильнее и за 10 минут все упустили. «Пари Сен-Жермен» вот уже несколько лет гонится за победой в Лиге чемпионов. Я чрезвычайно разочарован и расстроен, но такое случается. Ближайшие несколько недель станут непростыми", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Маурисио Почеттино
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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