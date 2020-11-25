Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках. В 12 матчах группового турнира нынешнего сезона отечественные клубы не добыли ни одной победы.

«Один-два матча — это случайность, а после идет тенденция, диагноз и потом — приговор, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ». — Сейчас, не дожидаясь оставшихся матчей, нашим клубам можно подписывать приговор. Состоит он в том, что мы проигрываем даже не сильнейшим клубам. Из всех соперников наши команды-участницы еврокубков уступают по составу «Баварии», «Атлетико» и, наверное, «Челси». А остальные по составу нас не превосходят».

«Не успеваем выйти на поле — сразу пропускаем. Или остается секунд 20 до конца — снова пропускаем. Это называется бесклассица. Или как можно играть 20-30 минут, а потом куда-то пропасть? Это тоже бесклассица. Сбить игрока в безобидной ситуации в своей штрафной, пропустить из ничего на ровном месте — все это бесклассица. Мы все время бегаем без мяча: только отобрали — и тут же отдаем чужому», — добавил Колосков. (Артем Калинин)