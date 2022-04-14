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Коке после ничьей с «Манчестер Сити» считает, что «Атлетико» может гордиться собой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь своими партнерами по команде и всеми нашими болельщиками. Добиваясь права играть в этом турнире на таком высоком уровне, мы были голодными до побед и устремленными к ним. Теперь мы вправе гордиться тем, чего только что пытались достичь, но... Мы не сумели пробиться в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Коке.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Реал», который прошел «Челси».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034660--atletico-vs-man-city/
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