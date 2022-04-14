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Главный тренер «Бенфики»: «Конечно, грустно, что не выиграли, но команда хорошо справилась»

Вериссимо заявил, что «Бенфика» хорошо справилась с матчами против «Ливерпуля»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нельсон Вериссимо.
Фото Reuters

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо прокомментировал итог ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:3).

«Знали, что перед нами непростая задача — пройти одну из лучших команд мира. Мы всегда обязаны быть лучше. Это великий европейский вечер, против отличной команды. Конечно, нам грустно, что мы не выиграли, но команда хорошо справилась.

Все болельщики «Бенфики» должны гордиться этой игрой. У нас был сложный групповой этап, а затем мы встретились с «Аяксом» и «Ливерпулем». По мере продвижения вперед соперники становились все сложнее, но мы хорошо себя показали», — приводит слова Вериссимо сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ «Бенфика» уступила «Ливерпулю» со счетом 1:3. По сумме двух матчей (6:4) в полуфинал турнира вышла английская команда.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034658--liverpool-vs-benfica/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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