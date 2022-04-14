Модрич, Альбиоль, Стоунс и Цимикас претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Константинос Цимикас («Ливерпуль»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Рауль Альбиоль («Вильярреал») и Лука Модрич («Реал»).

На этой неделе ответных матчах 1/4 финала «Реал» проиграл дома «Челси» (2:3), «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), «Бенфика» и «Ливерпуль» забили по три гола (3:3), «Манчестер Сити» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0). В полуфинал вышли «Реал», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 26 апреля. Ответны игры состоятся 3 мая.