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Сегодня, 01:25

Модрич, Альбиоль, Стоунс и Цимикас претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото uefa.com

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Константинос Цимикас («Ливерпуль»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Рауль Альбиоль («Вильярреал») и Лука Модрич («Реал»).

На этой неделе ответных матчах 1/4 финала «Реал» проиграл дома «Челси» (2:3), «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), «Бенфика» и «Ливерпуль» забили по три гола (3:3), «Манчестер Сити» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0). В полуфинал вышли «Реал», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 26 апреля. Ответны игры состоятся 3 мая.

Лука Модрич
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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