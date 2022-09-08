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Сегодня, 02:44

Тренер «Виктории» — о поражении от «Барселоны»: «В целом это был хороший опыт для нас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Михал Билек.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Виктории» Михал Билек прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:5) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы ожидали, что матч будет тяжелым. Ребята сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. «Барселона» продемонстрировала потрясающее качество игры во всех аспектах. Мы очень старались, и создали несколько моментов. Сожалеем о пропущенном голе перед перерывом. Но в целом это был хороший опыт для нас.

Левандовски показал сегодня класс. Его умение завершать атаки просто феноменальное и он идеально находит место в штрафной. Он абсолютно заслуженно считается одним из лучших нападающих в мире», — цитирует пресс-служба УЕФА Билека.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Виктория» сыграет против «Интера», а «Барселона» встретится с «Баварией». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035645--barcelona-vs-plzen/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
Михал Билек
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