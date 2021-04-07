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Клопп объяснил, почему заменил Кейта в первом тайме матча с «Реалом»

06:58
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему заменил полузащитника Наби Кейта в первом тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Это было тактическое решение. Есть вещи, которые мне не нравятся в моей работе. Ты делаешь такую замену, и создается впечатление, будто замененный игрок ответственен за неудачу в первом тайме. Наби не виноват. Он давно не играл. Да, он выступил не очень хорошо, но, если честно, я мог бы сделать гораздо меньше изменений. Дело не в Кейта, но я поступил так, как поступил, а теперь недоволен этим решением, потому что все выглядит так, будто вся ответственность на Наби», — приводит Goal слова Клоппа.

Кейта был заменен на 42-й минуте встречи при счете 0:2. Вместо него на поле появился Тиагу Алькантара.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-first-half-keita-substitution-real-madrid-liverpool/120w4xbybnz751feiy1bbf5ctb

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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