Клопп объяснил, почему заменил Кейта в первом тайме матча с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему заменил полузащитника Наби Кейта в первом тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Это было тактическое решение. Есть вещи, которые мне не нравятся в моей работе. Ты делаешь такую замену, и создается впечатление, будто замененный игрок ответственен за неудачу в первом тайме. Наби не виноват. Он давно не играл. Да, он выступил не очень хорошо, но, если честно, я мог бы сделать гораздо меньше изменений. Дело не в Кейта, но я поступил так, как поступил, а теперь недоволен этим решением, потому что все выглядит так, будто вся ответственность на Наби», — приводит Goal слова Клоппа.

Кейта был заменен на 42-й минуте встречи при счете 0:2. Вместо него на поле появился Тиагу Алькантара.