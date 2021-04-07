Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего в матче с «Реалом»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после поражения от «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команда не заслужила ничего хорошего. По его словам, «красным» нужно лучше сыграть в ответной встрече.

«Мы не очень хорошо начали матч. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись. Сегодня мы не заслужили ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.