Карим Бензема: «После сегодняшней тренировки решим, сыграю ли я «ПСЖ»

Форвард «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о возможности своего участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, — цитирует француза Infinite Madrid. — У нас есть еще одна тренировка, чтобы решить, смогу ли я сыграть завтра. После этой тренировки мы примем решение, буду ли я играть. Я должен быть уверен. Сыграть против Мбаппе — это захватывающе. Всегда тяжело, когда ты не можешь выйти на поле. Если я буду играть, то выложусь на сто процентов.

Конечно, мы хотим победить. Мы хотим показать себя наилучшим образом, и я готов хорошо поработать на тренировке. Месси? Это выдающийся игрок, от него ждут много голов, но я знаю, на что он способен — я много раз играл против него. Завтра будет еще одна возможность вписать новую главу в эту историю".

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится 15 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.