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Сегодня, 20:24

Хакими: «Реал» решил сделать ставку на других футболистов»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими заявил, что у него будет особенный настрой на матч против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда я уходил из «Интера», «Реал» имел первоочередное право выкупа. Тем не менее они им не воспользовались, так как решили сделать ставку на других футболистов.

Я согласился на предложение «ПСЖ», так как видел их заинтересованность во мне», — сказал футболист в интервью Marca.

Хакими числился игроком «Реала» с 2017 по 2020 год, сыграв за это время в футболке первой команды всего 17 матчей.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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