Бензема: «Реал» выложится на 100 процентов в матче с «ПСЖ». Мы должны показать, на что способны»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Сегодня в футболе нет фаворитов, — приводит слова Бензема AS. — Впереди 90 минут, и победит тот, кто сильнее хочет этого. Посмотрим, удастся ли нам победить. Мы здесь, чтобы провести хорошую игру. «Реал» выложится на 100 процентов в матче с «ПСЖ». Мы должны показать, на что способны».

Нападающий считает, что «ПСЖ» — отличная команда.

«У них есть прекрасные исполнители, хорошие защитники и полузащитники. В Лиге чемпионов команды играют лучше», — сказал он.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.