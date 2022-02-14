Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:48

Бензема: «Реал» выложится на 100 процентов в матче с «ПСЖ». Мы должны показать, на что способны»

Бензема высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Сегодня в футболе нет фаворитов, — приводит слова Бензема AS. — Впереди 90 минут, и победит тот, кто сильнее хочет этого. Посмотрим, удастся ли нам победить. Мы здесь, чтобы провести хорошую игру. «Реал» выложится на 100 процентов в матче с «ПСЖ». Мы должны показать, на что способны».

Нападающий считает, что «ПСЖ» — отличная команда.

«У них есть прекрасные исполнители, хорошие защитники и полузащитники. В Лиге чемпионов команды играют лучше», — сказал он.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://as.com/futbol/2022/02/14/champions/1644840709_829974.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjM%3D
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом матче. Встреча со «Спортингом» не станет исключением»
Карло Анчелотти: «Мы вместе решим, сыграет ли Бензема с «ПСЖ»
Карим Бензема: «После сегодняшней тренировки решим, сыграю ли я «ПСЖ»
Хакими: «Реал» решил сделать ставку на других футболистов»
Жоау Канселу о матче со «Спортингом»: «Манчестер Сити» на верном пути»
Гей и Диалло не выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карим Бензема: «После сегодняшней тренировки решим, сыграю ли я «ПСЖ»

Карло Анчелотти: «Мы вместе решим, сыграет ли Бензема с «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости