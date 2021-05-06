Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0). Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу на позции центрального полузащитника. После матча француз получил специальную награду.

Стоит отметить, что Канте был признан лучшим игроком и первого матча 1/2 финала «Реал» — «Челси» (1:1).