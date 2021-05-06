Канте признан лучшим игроком матча «Челси» — «Реал»
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0). Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу на позции центрального полузащитника. После матча француз получил специальную награду.
Стоит отметить, что Канте был признан лучшим игроком и первого матча 1/2 финала «Реал» — «Челси» (1:1).
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