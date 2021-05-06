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Аспиликуэта назвал блестящей игру «Челси» против «Реала»

00:32
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Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил игру своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«Это был блестящий матч в нашем исполнении — мы могли забить даже больше, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА 6 мая. — Нашей целью было сохранить ворота на замке, несмотря на мощную игру «Реала» в нападении. Во втором тайме мы были явно лучше соперника. Мы создали больше моментов. Пришлось пройти через трудности, но мы сражались изо всех сил.

Нужно сделать еще один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб. Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплоченности, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем».

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры