Аспиликуэта назвал блестящей игру «Челси» против «Реала»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил игру своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«Это был блестящий матч в нашем исполнении — мы могли забить даже больше, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА 6 мая. — Нашей целью было сохранить ворота на замке, несмотря на мощную игру «Реала» в нападении. Во втором тайме мы были явно лучше соперника. Мы создали больше моментов. Пришлось пройти через трудности, но мы сражались изо всех сил.

Нужно сделать еще один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб. Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплоченности, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем».

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».