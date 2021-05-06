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Азар смеялся с игроками «Челси» после поражения «Реала»

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Эден Азар. Фото therealchamps.com.
Эден Азар. Фото therealchamps.com.
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Форвард «Реала» Эден Азар после поражения от «Челси» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов подошел к игрокам соперников. В социальных сетях опубликованы фото того, как бельгиец смеется вместе с футболистами своей бывшей команды.

По сумме двух матчей (1:1, 2:0) «Челси» вышел в финал. Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».

30-летний Азар перешел в «Реал» из «Челси» 7 июня 2019 года. В составе лондонского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги, а также два раза выиграл Лигу Европы.

Челси — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры