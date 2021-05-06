Азар смеялся с игроками «Челси» после поражения «Реала»

Форвард «Реала» Эден Азар после поражения от «Челси» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов подошел к игрокам соперников. В социальных сетях опубликованы фото того, как бельгиец смеется вместе с футболистами своей бывшей команды.

Eden Hazard's reaction after losing the #UCL semi final ? ? pic.twitter.com/JvdAa1ahBn — talkSPORT (@talkSPORT) May 5, 2021

По сумме двух матчей (1:1, 2:0) «Челси» вышел в финал. Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».

30-летний Азар перешел в «Реал» из «Челси» 7 июня 2019 года. В составе лондонского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги, а также два раза выиграл Лигу Европы.