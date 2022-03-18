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Сегодня, 16:20

«Ювентус» не намерен увольнять Аллегри после вылета из ЛЧ, но может сменить часть его штаба

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер Массимилиано Аллегри останется в «Ювентусе», но клуб может сменить часть его тренерского штаба.

По данным Football Italia, директора клуба рассматривают возможность некоторых изменений после поражения в 1/8 финала Лиге чемпионов от «Вильярреала» (1:4 по сумме двух матчей), но должность Аллегри не рассматривается.

Команда уже третий сезон подряд выбывает в раунде 1/8 финала ЛЧ. Аллегри подписал летом 2021 года четырехлетний контракт с «Ювентусом» на сумму 9 миллионов евро за сезон.

В настоящее время команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от лидера «Милана» (63 очка) на семь очков.

Источник: https://football-italia.net/juventus-consider-changing-coaching-staff-not-allegri/
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Массимилиано Аллегри
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