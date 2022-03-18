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Тухель — о матче с «Реалом» в Лиге чемпионов: «Сложный вызов для «Челси»

Тухель оценил итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов для «Челси»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой действующий победитель турнира сыграет против «Реала».

«Это сложный соперник. Впрочем, вызов может быть еще сложнее, ведь в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» будут болельщики. Для нас это большой вызов. Мы знаем, что нас ожидает. Это будет захватывающий матч и сложный вызов для нас», — цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» обыграл «Реал» (3:1) в сезоне-2020/21 на стадии 1/2 финала ЛЧ.

В этом году матчи четвертьфиналов пройдут 5 и 6 апреля. Ответные — 12 и 13 апреля. Победитель пары «Челси» — «Реал» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Челси» против «Реала», «Манчестер Сити» — «Атлетико»: итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
Томас Тухель
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