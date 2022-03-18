Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой действующий победитель турнира сыграет против «Реала».

«Это сложный соперник. Впрочем, вызов может быть еще сложнее, ведь в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» будут болельщики. Для нас это большой вызов. Мы знаем, что нас ожидает. Это будет захватывающий матч и сложный вызов для нас», — цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» обыграл «Реал» (3:1) в сезоне-2020/21 на стадии 1/2 финала ЛЧ.

В этом году матчи четвертьфиналов пройдут 5 и 6 апреля. Ответные — 12 и 13 апреля. Победитель пары «Челси» — «Реал» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико».