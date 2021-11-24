Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» прокомментировал игру петербуржцев в 5-ом туре Лиги Чемпионов «Мальме» — «Зенит» (1:1).

«Не забили пенальти? Ничего страшного. Забили потом. Дзюбе, конечно, тяжело без Азмуна. Вместе они смотрятся эффективнее в атаке. «Зенит» достиг результата. Было сразу понятно, что они будут бороться за третье место — так оно и получилось. Вышли с третьего места — молодцы. Задача выполнена. Главное — играть в Лиге Европы в следующем году. Думаю, что изначально перед питерцами ставилась задача выхода из группы. Однако «Зенит» себе не изменяет: как обычно еле-еле получается обеспечить себе евровесну. Хорошо, что вышли. Теперь двигаемся вперед», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Экс-игрок сборной России также заявил, что игроки «Зенита» ждут концовку первого круга.

«Я думаю, они уже ждут концовку первого круга. Также, может быть, они не настроились должным образом: вышли с нежеланием играть. Все замены Семака были закономерны и правильны. Ерохин и Мостовой усилили игру. Во втором тайме было видно, что «Зенит» только атаковал, а «Мальме» только оборонялся. Можно даже сказать, что у игроков появилось «чемоданное настроение», — добавил Канчельскис.

Российская команда не сможет потерять третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.