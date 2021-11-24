Ветеран ЦСКА раскритиковал Дзюбу: «Ему плевать на все, он богатый человек»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» раскритиковал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Дзюба уже в возрасте, он пожилой человек в футболе. Артем плохо двигается, не та реакция, не то желание. Все-таки он богатый человек, плевать ему на все. В сборную он все равно никогда не попадет. Семак правильно делает, что не ставит его в стартовый состав, а в этот раз поставил, чтобы дать основным игрокам отдохнуть, чтобы дать бой ЦСКА», — сказал Пономарев в развгоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Артем Дзюба не реализовал пенальти и забил гол из офсайда в игре с «Мальме». Нападающий провел на поле весь матч.

После пяти игр «Зенит» (4 очка) занимает третье место в группе Н Лиги Чемпионов. Российский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Мальме» (1:1).