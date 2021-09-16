Индзаги расстроился бы даже в случае ничьей с «Реалом»
05:12
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги признался, что рассчитывал на победу в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). Также он добавил, что рад возвращению фанатов на трибуны.
«Я расстроился бы даже в случае ничьей. Но сыграли мы хорошо. Здорово, что болельщики вернулись на трибуны. Было приятно снова увидеть их с нами», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер»..
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Феминистки? Я сейчас нехорошее слово скажу. Держите женщин дома, и все будет нормально». Суровые нравы «Ахмата»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю