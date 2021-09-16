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Индзаги расстроился бы даже в случае ничьей с «Реалом»

05:12
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги признался, что рассчитывал на победу в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). Также он добавил, что рад возвращению фанатов на трибуны.

«Я расстроился бы даже в случае ничьей. Но сыграли мы хорошо. Здорово, что болельщики вернулись на трибуны. Было приятно снова увидеть их с нами», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер»..

Интер — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/

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Евгений Козинов все материалы автора

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