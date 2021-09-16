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Джеко считает, что «Интер» не должен был проигрывать «Реалу»

04:57
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко после поражения от «Реала» (0:1) в Лиге чемпионов выразил несогласие с результатом. По его мнению, миланская команда не должна была проигрывать.

«Мы не должны были проигрывать этот матч, если судить по той игре, которую мы показали. Очень жалко», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер»..

Интер — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/

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Евгений Козинов все материалы автора

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