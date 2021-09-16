Грилиш надеется на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после победы над «Лейпцигом» (6:3) в Лиге чемпионов выразил надежду, что его команда сможет выиграть турнир.

«Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить — это потрясающее чувство.

Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца", — цитирует пресс-служба УЕФА Грилиша.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.