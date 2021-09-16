Грилиш надеется на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
05:28
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после победы над «Лейпцигом» (6:3) в Лиге чемпионов выразил надежду, что его команда сможет выиграть турнир.
«Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить — это потрясающее чувство.
Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца", — цитирует пресс-служба УЕФА Грилиша.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032688--man-city-vs-leipzig/
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