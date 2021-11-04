Гвардиола остался доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брюгге» (4:1) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника и забили заслуженные голы. Люди хотят, чтобы мы вели 4:0 или 5:0 после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, которая была одержана две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом поединке. Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» лидирует в таблице группы A с 9 очками в 4 матчах. «Брюгге» занимает третью строчку с 4 очками в 4 играх.