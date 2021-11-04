На 29-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Аякс» арбитр Майкл Оливер совершил серьезную ошибку, показав красную карточку Маттсу Хуммельсу. Судье показалось, что именно таким образом следовало квалифицировать единоборство защитника дортмундцев с Антони.

«Боруссия» Д — «Аякс».

На самом деле Хуммельс не совершил ничего, что заслуживало бы удаления. Да, он сыграл неосторожно или даже безрассудно, пытаясь остановить соперника. Но получилось так, что Антони проехался по его ноге шипами. А затем игрок амстердамцев изобразил дикую боль и обманул судью.

«Боруссия» Д — «Аякс».

«Боруссия» Д — «Аякс».

«Боруссия» Д — «Аякс».

«Боруссия» Д — «Аякс».

Удивительно, но в действия Оливера не вмешался его видеоассистент Стюарт Аттуэлл, который провел соответствующую проверку. Удаление Хуммельса осталось в силе — он покинул поле.

«Боруссия» Д — «Аякс».

«Боруссия» Д — «Аякс».

В российском футболе такую красную карточку отменили бы. А судью и ВАР на время отстранили бы от работы или отправили бы в ФНЛ.