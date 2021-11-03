Самое странное удаление в сезоне? Хуммельсу показали прямую красную карточку в матче Лиги чемпионов
Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс получил прямую красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Аякса». Английский арбитр Майкл Оливер так оценил фол немца на бразильце Антони, а ВАР его не отменил.
Однако многих пользователей соцсетей удивило такое решение.
Mats Hummels is sent off for this apparent challenge on Antony ?— International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 3, 2021
VAR reviews it and agree with the ref on the call — do you agree? ? pic.twitter.com/Fdk8nkHnul
hummels got a red for this ? pic.twitter.com/qS6eZOyk2l— ? (@xcalteck10) November 3, 2021
Mats Hummels has been sent off for this challenge...— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 3, 2021
Correct call? ? pic.twitter.com/OcKyqtN43i
Mats Hummels was sent off for this tackle.— Football Tweet ?? (@Football__Tweet) November 3, 2021
Do you think it was the right decision? #UCL pic.twitter.com/Vu1X6k9pwh
Yes, I can't believe they've sent off Hummels for that. Of course it was an English referee that made this decision too. Michael Oliver ??? pic.twitter.com/LnLunFpeTo— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) November 3, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю