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Холанн быстрее всех забил 10 голов за новый клуб в Лиге чемпионов

00:12
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил 2 мяча в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» и побил рекорд бывшего футболиста «Баварии» Роя Макаая.

Голландский форвард после перехода в «Баварию» в 2003 году забил 10 мячей в Лиге чемпионов в своих первых 10 матчах. 20-летний Холанн забил 10 голов за 7 игр турнира. Норвежец пришел в «Боруссию» в январе 2020 года. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 Холанн дважды поразил ворота «ПСЖ». В этом сезоне форвард забил 8 раз в 5 матчах.

Футболист провел 24 матча за «Боруссию» во всех турнирах в этом сезоне. На счету нападающего 25 голов и 5 голевых передач.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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