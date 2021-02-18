Холанн быстрее всех забил 10 голов за новый клуб в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил 2 мяча в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» и побил рекорд бывшего футболиста «Баварии» Роя Макаая.

10 — Erling Haaland has scored 10 Champions League goals in just seven appearances for Borussia Dortmund, the quickest a player has ever reached 10 goals for a team in the competition, breaking Roy Makaay's record with Bayern Munich (10 games, between 2003 — 2004). Machine. pic.twitter.com/quQJearNfh — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021

Голландский форвард после перехода в «Баварию» в 2003 году забил 10 мячей в Лиге чемпионов в своих первых 10 матчах. 20-летний Холанн забил 10 голов за 7 игр турнира. Норвежец пришел в «Боруссию» в январе 2020 года. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 Холанн дважды поразил ворота «ПСЖ». В этом сезоне форвард забил 8 раз в 5 матчах.

Футболист провел 24 матча за «Боруссию» во всех турнирах в этом сезоне. На счету нападающего 25 голов и 5 голевых передач.