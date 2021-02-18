«Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» дома обыграл «Ювентус» (2:1).

На второй минуте после ошибки Родриго Бентанкура счет открыл Мехди Тареми. Еще один мяч португальский клуб забил в начале второго тайма. Отличился Мусса Марега. У гостей забил Федерико Кьеза.

Ответный матч состоится в Италии 9 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Порту» — «Ювентус» — 2:1 (1:0)

Голы: Тареми, 2 (1:0). Марега, 46 (2:0). Кьеза, 82 (2:1).

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Лум, 90+1), Отавиу (Диас, 57), Урибе, Корона (Чико Консейсау, 90+1), Марега (Груич, 66), Тареми.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (Мерих Демирал, 35), Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Маккенни (Мората, 63), Бентанкур, Криштиану Роналду, Кьеза, Кулушевски (Рэмси, 77).

Предупреждения: де Лигт, 63. Данилу, 81. Мерих Демирал, 87. Алекс Сандру, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

17 февраля. Порту. Стадион «Драгау».