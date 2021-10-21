Хаверц рассказал, как ему удалось забить «Мальме»
03:42
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц считает, что победа над «Мальме» (4:0) в 3-м туре Лиги чемпионов добавит уверенности. Немец забил третий гол своей команды, перебросив мяч через вратаря.
«Забить четыре мяча на домашнем стадионе — это всегда здорово, это заряжает уверенностью. Я забил хороший гол, и Каллум отдал отличную передачу. Я знал, что вратарь упадет, поэтому единственный выход, который у меня был, — это перебросить мяч через него», — цитирует пресс-служба УЕФА Хаверца.
В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится в Швеции. Дата проведения — 2 ноября.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032711--chelsea-vs-malmo/
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю