Хаверц рассказал, как ему удалось забить «Мальме»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц считает, что победа над «Мальме» (4:0) в 3-м туре Лиги чемпионов добавит уверенности. Немец забил третий гол своей команды, перебросив мяч через вратаря.

«Забить четыре мяча на домашнем стадионе — это всегда здорово, это заряжает уверенностью. Я забил хороший гол, и Каллум отдал отличную передачу. Я знал, что вратарь упадет, поэтому единственный выход, который у меня был, — это перебросить мяч через него», — цитирует пресс-служба УЕФА Хаверца.

В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится в Швеции. Дата проведения — 2 ноября.