Тухель назвал отличной игру «Челси» в 3-м туре Лиги чемпионов
03:21
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после крупной победы над «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов отметил, что английская команда заслужила победу. Также он добавил, что у «синих» все хорошо получалось на поле.
«У нас все очень хорошо получилось, потому что мы играли с большой интенсивностью, выиграли множество единоборств. Мы потребовали от себя победу и заслужили ее, потому что провели отличную игру. Мы очень рады», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.
В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится в Швеции. Дата проведения — 2 ноября.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032711--chelsea-vs-malmo/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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