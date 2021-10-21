Тухель назвал отличной игру «Челси» в 3-м туре Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после крупной победы над «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов отметил, что английская команда заслужила победу. Также он добавил, что у «синих» все хорошо получалось на поле.

«У нас все очень хорошо получилось, потому что мы играли с большой интенсивностью, выиграли множество единоборств. Мы потребовали от себя победу и заслужили ее, потому что провели отличную игру. Мы очень рады», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится в Швеции. Дата проведения — 2 ноября.