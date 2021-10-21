Деменко оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко признался, что ему понравилась игра в 3-м туре Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Также он сомневается, что сине-бело-голубые выйдут в плей-офф.

«Игра очень понравилась. В какой-то степени я ожидал, что все-таки «Зенит» найдет момент, чтобы первым забить. И он смотрелся очень хорошо, но класс футболистов «Ювентуса» все же оказался выше, и в тот момент, когда им было нужно, они дожали. Понятно, что это была роковая ошибка, ведь в целом «Ювентус» не мог ничего сделать. Обидное поражение, но в чем и заключается футбол: игра забывается, а результат остается.

После сегодняшнего поражения я не верю в чудеса, при всем уважении к «Зениту». Хорошую взял тактику Сергей Богданович: команда играла от обороны, четко понимая, что можно поймать соперника на контратаке, можно использовать стандартные положения. Потому что против такой команды «Зениту» еще пока тяжело играть в свой футбол, но самое главное, что мы видим его прогресс. Это команда, которая бьется, сражается и действительно хочет показать большим клубам, что с ней надо считаться", — цитирует «Газета.Ru» Деменко.