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Гвардьола обошел Моуринью по победам в Лиге чемпионов. Впереди — Венгер, Анчелотти и Фергюсон

01:54
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«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы эта победа стала 82-й в турнире. По этому показателю он поднялся на четвертое место, обойдя нынешнего рулевого «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Больше побед одержали только три тренера: Арсен Венгер (86), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюсон (102).

«Ман Сити» пробился в четвертьфинал турнира, и Гвардьола теоретически может выйти на третье место по победам уже в этом сезоне, если победит в двух четвертьфинальных и двух полуфинальных играх, а также в финале.

Манчестер Сити — Боруссия М

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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