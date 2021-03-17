«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы эта победа стала 82-й в турнире. По этому показателю он поднялся на четвертое место, обойдя нынешнего рулевого «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Больше побед одержали только три тренера: Арсен Венгер (86), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюсон (102).

«Ман Сити» пробился в четвертьфинал турнира, и Гвардьола теоретически может выйти на третье место по победам уже в этом сезоне, если победит в двух четвертьфинальных и двух полуфинальных играх, а также в финале.