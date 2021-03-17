Гвардьола доволен игрой «Манчестер Сити» с «Боруссией»
01:45
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола доволен игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:0).
«Это была хорошая игра. Мы контролировали ее с самого начала. Мы вышли, имея хороший результат в первом матче. После двух быстрых мячей все стало проще, но мы очень хорошо действовали. Нам удалось быстро пасовать мяч игрокам на разных позициях», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардьолу.
«Ман Сити» выиграл обе встречи со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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