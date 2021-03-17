Футбол
Лига чемпионов
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гвардьола доволен игрой «Манчестер Сити» с «Боруссией»

01:45
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола доволен игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:0).

«Это была хорошая игра. Мы контролировали ее с самого начала. Мы вышли, имея хороший результат в первом матче. После двух быстрых мячей все стало проще, но мы очень хорошо действовали. Нам удалось быстро пасовать мяч игрокам на разных позициях», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардьолу.

«Ман Сити» выиграл обе встречи со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.

Манчестер Сити — Боруссия М

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...