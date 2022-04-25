Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о настрое на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Нормально ли то, что люди требуют от меня победы в ЛЧ? Когда люди ожидают большего — это нормально.

Если бы соревновались истории, у нас бы не было шансов, история «Реала» говорит сама за себя. Играть против «Реала» — это настоящее испытание, которое мы хотим преодолеть. Нам придется терпеть, держаться вместе, а когда мяч у нас — пытаться атаковать.

Это то же самое, что играть против «Баварии» или «Барселоны» — команд, которые были в полуфинале много раз. 10 лет назад нас здесь не было, но теперь мы тут. И завтра будут играть 11 футболистов против 11 футболистов», — приводит слова тренера BBC.

Во вторник, 26 апреля «Манчестер Сити» примет «Реал» на своем поле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.